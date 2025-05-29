29.05.2025
Смотреть онлайн Winnipeg Sea Bears - Vancouver Bandits 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Winnipeg Sea Bears — Vancouver Bandits . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
29:23 19:22 11:34 30:21
29:23 19:22 11:34 30:21
89 : 100
29 мая 2025
Превью матча Winnipeg Sea Bears — Vancouver Bandits
История последних встреч
Winnipeg Sea Bears
Vancouver Bandits
0 побед
1 победа
0%
100%
04.08.2025
Vancouver Bandits
106:74
Winnipeg Sea Bears
Комментарии к матчу