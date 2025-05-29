29.05.2025
Смотреть онлайн Эдмонтон Стингерс - Брамптон Хани Бэдгерс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Эдмонтон Стингерс — Брамптон Хани Бэдгерс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
28:24 25:18 25:19 21:20
99 : 81
29 мая 2025
Превью матча Эдмонтон Стингерс — Брамптон Хани Бэдгерс
История последних встреч
Эдмонтон Стингерс
Брамптон Хани Бэдгерс
0 побед
1 победа
0%
100%
15.06.2025
Брамптон Хани Бэдгерс
95:91
Эдмонтон Стингерс
Комментарии к матчу