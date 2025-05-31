31.05.2025
Смотреть онлайн Эдмонтон Стингерс - Vancouver Bandits 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Эдмонтон Стингерс — Vancouver Bandits . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
95 : 104
31 мая 2025
Превью матча Эдмонтон Стингерс — Vancouver Bandits
История последних встреч
Эдмонтон Стингерс
Vancouver Bandits
0 побед
1 победа
0%
100%
21.07.2025
Vancouver Bandits
111:99
Эдмонтон Стингерс
Комментарии к матчу