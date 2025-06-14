14.06.2025
Смотреть онлайн Niagara River Lions - Эдмонтон Стингерс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Niagara River Lions — Эдмонтон Стингерс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
24:35 20:26 28:23 16:22
88 : 106
14 июня 2025
Превью матча Niagara River Lions — Эдмонтон Стингерс
История последних встреч
Niagara River Lions
Эдмонтон Стингерс
0 побед
1 победа
0%
100%
09.08.2025
Эдмонтон Стингерс
92:81
Niagara River Lions
Комментарии к матчу