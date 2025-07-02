Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Vancouver Bandits - Scarborough Shooting Stars 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Vancouver BanditsScarborough Shooting Stars . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Canada EBL
Vancouver Bandits
Завершен
28:14 22:29 20:29 30:25
100 : 97
02 июля 2025
Scarborough Shooting Stars
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Vancouver Bandits — Scarborough Shooting Stars

История последних встреч

Vancouver Bandits
Vancouver Bandits
Scarborough Shooting Stars
Vancouver Bandits
1 победа
0 побед
100%
0%
09.08.2025
Scarborough Shooting Stars
Scarborough Shooting Stars
95:102
Vancouver Bandits
Vancouver Bandits
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
29
3-х очк. попадания
14
9
Реализовано штрафных
20
12
% реализации штрафных
66.7
60
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
СКА СКА
30 Декабря
19:30
Локомотив Локомотив
Торпедо Торпедо
30 Декабря
19:00
ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
30 Декабря
17:00
Авангард Авангард
Барыс Барыс
30 Декабря
16:30
Автомобилист Автомобилист
Лада Лада
30 Декабря
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Динамо Минск Динамо Минск
30 Декабря
17:00
Челси Челси
Борнмут Борнмут
30 Декабря
22:30
AK Барс AK Барс
Северсталь Северсталь
30 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
30 Декабря
23:15
Бернли Бернли
Ньюкасл Ньюкасл
30 Декабря
22:30