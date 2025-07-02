02.07.2025
Смотреть онлайн Vancouver Bandits - Scarborough Shooting Stars 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Vancouver Bandits — Scarborough Shooting Stars . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
28:14 22:29 20:29 30:25
100 : 97
02 июля 2025
Превью матча Vancouver Bandits — Scarborough Shooting Stars
История последних встреч
Vancouver Bandits
Scarborough Shooting Stars
1 победа
0 побед
100%
0%
09.08.2025
Scarborough Shooting Stars
95:102
Vancouver Bandits
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
29
3-х очк. попадания
14
9
Реализовано штрафных
20
12
% реализации штрафных
66.7
60
Комментарии к матчу