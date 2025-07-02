Смотреть онлайн Vancouver Bandits - Scarborough Shooting Stars 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Vancouver Bandits — Scarborough Shooting Stars . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .