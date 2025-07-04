04.07.2025
Смотреть онлайн Брамптон Хани Бэдгерс - Calgary Surge 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Брамптон Хани Бэдгерс — Calgary Surge . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
11:27 26:25 19:20 29:22
85 : 94
04 июля 2025
Превью матча Брамптон Хани Бэдгерс — Calgary Surge
Комментарии к матчу