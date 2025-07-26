Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Niagara River Lions - Montreal Alliance 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Niagara River LionsMontreal Alliance . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Canada EBL
Niagara River Lions
Завершен
27:18 14:17 21:29 29:25
91 : 89
26 июля 2025
Montreal Alliance
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Niagara River Lions — Montreal Alliance

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
25
3-х очк. попадания
11
11
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
50
52.4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
23 Января
18:00
Осер Осер
ПСЖ ПСЖ
23 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Пиза Пиза
23 Января
22:45
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Января
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Омские Крылья Омские Крылья
23 Января
18:30
МХК Спартак МХК Спартак
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
23 Января
18:30
Леванте Леванте
Эльче Эльче
23 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Црвена Звезда Црвена Звезда
23 Января
22:30
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
23 Января
19:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
23 Января
19:30