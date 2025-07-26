26.07.2025
Смотреть онлайн Брамптон Хани Бэдгерс - Scarborough Shooting Stars 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Брамптон Хани Бэдгерс — Scarborough Shooting Stars . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
20:34 32:17 20:20 24:18
96 : 89
26 июля 2025
Превью матча Брамптон Хани Бэдгерс — Scarborough Shooting Stars
Комментарии к матчу