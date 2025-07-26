26.07.2025
Смотреть онлайн Winnipeg Sea Bears - Эдмонтон Стингерс 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Winnipeg Sea Bears — Эдмонтон Стингерс . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
26:25 22:24 25:16 19:30
92 : 95
26 июля 2025
Превью матча Winnipeg Sea Bears — Эдмонтон Стингерс
История последних встреч
Winnipeg Sea Bears
Эдмонтон Стингерс
0 побед
1 победа
0%
100%
11.08.2025
Эдмонтон Стингерс
97:77
Winnipeg Sea Bears
Комментарии к матчу