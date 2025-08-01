01.08.2025
Смотреть онлайн Scarborough Shooting Stars - Calgary Surge 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Scarborough Shooting Stars — Calgary Surge . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
21:20 23:18 26:26 23:25
21:20 23:18 26:26 23:25
93 : 89
01 августа 2025
Превью матча Scarborough Shooting Stars — Calgary Surge
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
22
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
10
13
Кол-во реализованных бросков
44
39
Комментарии к матчу