05.08.2025
Смотреть онлайн Montreal Alliance - Calgary Surge 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Montreal Alliance — Calgary Surge . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Canada EBL
Завершен
25:21 18:25 25:24 14:29 12:6
82 : 99
05 августа 2025
Превью матча Montreal Alliance — Calgary Surge
Комментарии к матчу