26.05.2025
Смотреть онлайн Cañadense - Санта Паула де Галвез 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Cañadense — Санта Паула де Галвез . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
13:33 18:24 13:25 17:8
61 : 90
26 мая 2025
Превью матча Cañadense — Санта Паула де Галвез
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
19
3-х очк. попадания
4
12
Реализовано штрафных
9
16
% реализации штрафных
64.3
76.2
Комментарии к матчу