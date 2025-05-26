Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Cañadense - Санта Паула де Галвез 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: CañadenseСанта Паула де Галвез . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina La Liga Federal
Cañadense
Завершен
13:33 18:24 13:25 17:8
61 : 90
26 мая 2025
Санта Паула де Галвез
Смотреть онлайн
Превью матча Cañadense — Санта Паула де Галвез

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
19
3-х очк. попадания
4
12
Реализовано штрафных
9
16
% реализации штрафных
64.3
76.2
Комментарии к матчу
