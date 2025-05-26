26.05.2025
Смотреть онлайн НУ Бульдогс - УП Файтинг Марунс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: НУ Бульдогс — УП Файтинг Марунс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Отменен
12:24 19:20 29:22 14:16
12:24 19:20 29:22 14:16
74 : 82
26 мая 2025
Превью матча НУ Бульдогс — УП Файтинг Марунс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
19
19
% реализации штрафных
95
82.6
Комментарии к матчу