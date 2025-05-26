Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн НУ Бульдогс - УП Файтинг Марунс 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: НУ БульдогсУП Файтинг Марунс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
НУ Бульдогс
Отменен
12:24 19:20 29:22 14:16
74 : 82
26 мая 2025
УП Файтинг Марунс
Превью матча НУ Бульдогс — УП Файтинг Марунс

История последних встреч

НУ Бульдогс
НУ Бульдогс
УП Файтинг Марунс
НУ Бульдогс
0 побед
3 побед
0%
100%
22.10.2025
НУ Бульдогс
НУ Бульдогс
74:78
УП Файтинг Марунс
УП Файтинг Марунс
Обзор
04.10.2025
УП Файтинг Марунс
УП Файтинг Марунс
66:59
НУ Бульдогс
НУ Бульдогс
Обзор
27.07.2025
НУ Бульдогс
НУ Бульдогс
65:79
УП Файтинг Марунс
УП Файтинг Марунс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
19
19
% реализации штрафных
95
82.6
Комментарии к матчу
