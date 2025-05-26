26.05.2025
Смотреть онлайн Хосе Рисаль Хэви Бомберс - Сан-Себастьян Голден Стэгс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Хосе Рисаль Хэви Бомберс — Сан-Себастьян Голден Стэгс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Отменен
18:13 17:13 16:19 19:14
70 : 59
26 мая 2025
Превью матча Хосе Рисаль Хэви Бомберс — Сан-Себастьян Голден Стэгс
История последних встреч
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Сан-Себастьян Голден Стэгс
1 победа
0 побед
100%
0%
15.10.2025
Сан-Себастьян Голден Стэгс
46:59
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
13
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
28
15
% реализации штрафных
90.3
68.2
Комментарии к матчу