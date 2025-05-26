26.05.2025
Смотреть онлайн Коледжио Сан Хуан Летран Найтс - Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Отменен
18:12 24:20 22:15 25:22
18:12 24:20 22:15 25:22
89 : 69
26 мая 2025
Превью матча Коледжио Сан Хуан Летран Найтс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс
История последних встреч
Коледжио Сан Хуан Летран Найтс
Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс
1 победа
0 побед
100%
0%
18.10.2025
Коледжио Сан Хуан Летран Найтс
95:93
Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
18
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
12
24
% реализации штрафных
100
75
Комментарии к матчу