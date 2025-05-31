31.05.2025
Смотреть онлайн Гайтерос Де Зулия - Гладиадорес 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Гайтерос Де Зулия — Гладиадорес, 3 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Pedro Elias Belisario Aponte.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Pedro Elias Belisario Aponte
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
27:15 36:14 23:20 16:18
102 : 67
31 мая 2025
Превью матча Гайтерос Де Зулия — Гладиадорес
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
20
3-х очк. попадания
17
4
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
61.1
62.5
