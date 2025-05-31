31.05.2025
Смотреть онлайн Спартанс Дистрито Кэпитал - Тротамундос 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Спартанс Дистрито Кэпитал — Тротамундос, 3 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Jose Beracasa.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Jose Beracasa
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
26:25 19:26 11:24 22:18
78 : 93
31 мая 2025
Превью матча Спартанс Дистрито Кэпитал — Тротамундос
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
23
3-х очк. попадания
11
11
Реализовано штрафных
15
15
% реализации штрафных
65.2
88.2
Кол-во реализованных бросков
41
48
