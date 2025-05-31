31.05.2025
Смотреть онлайн Daytona Tortugas - Jupiter Hammerheads 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Daytona Tortugas — Jupiter Hammerheads . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
6 : 3
31 мая 2025
Превью матча Daytona Tortugas — Jupiter Hammerheads
История последних встреч
Daytona Tortugas
Jupiter Hammerheads
2 побед
3 побед
40%
60%
10.08.2025
Jupiter Hammerheads
5:12
Daytona Tortugas
02.06.2025
Daytona Tortugas
12:7
Jupiter Hammerheads
31.05.2025
Daytona Tortugas
12:14
Jupiter Hammerheads
30.05.2025
Jupiter Hammerheads
4:2
Daytona Tortugas
29.05.2025
Jupiter Hammerheads
11:10
Daytona Tortugas
