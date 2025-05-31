Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Каролина — Salem Red Sox . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Каролина — Salem Red Sox

Команда Каролина в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Каролина, в том матче победу одержали хозяева.