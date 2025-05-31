Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Brooklyn Cyclones — Aberdeen IronBirds . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Brooklyn Cyclones — Aberdeen IronBirds

Команда Brooklyn Cyclones в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Brooklyn Cyclones, в том матче победу одержали хозяева.