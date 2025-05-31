Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Greenville Drive - Jersey Shore Blueclaws 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Greenville DriveJersey Shore Blueclaws . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Greenville Drive
Завершен
6 : 1
31 мая 2025
Jersey Shore Blueclaws
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Greenville Drive — Jersey Shore Blueclaws

Команда Greenville Drive в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Greenville Drive, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Greenville Drive
Greenville Drive
Jersey Shore Blueclaws
Greenville Drive
3 побед
1 победа
75%
25%
01.06.2025
Greenville Drive
Greenville Drive
8:9
Jersey Shore Blueclaws
Jersey Shore Blueclaws
Обзор
01.06.2025
Greenville Drive
Greenville Drive
6:3
Jersey Shore Blueclaws
Jersey Shore Blueclaws
Обзор
30.05.2025
Greenville Drive
Greenville Drive
10:4
Jersey Shore Blueclaws
Jersey Shore Blueclaws
Обзор
29.05.2025
Greenville Drive
Greenville Drive
10:7
Jersey Shore Blueclaws
Jersey Shore Blueclaws
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30
Мец Мец
Ренн Ренн
28 Ноября
22:45
Эссят Эссят
КалПа КалПа
28 Ноября
19:30