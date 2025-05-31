Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Rome Braves - Asheville Tourists 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Rome BravesAsheville Tourists . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Rome Braves
Завершен
4 : 3
31 мая 2025
Asheville Tourists
Смотреть онлайн
Превью матча Rome Braves — Asheville Tourists

История последних встреч

Rome Braves
Rome Braves
Asheville Tourists
Rome Braves
1 победа
3 побед
25%
75%
01.06.2025
Rome Braves
Rome Braves
3:0
Asheville Tourists
Asheville Tourists
Обзор
01.06.2025
Rome Braves
Rome Braves
1:2
Asheville Tourists
Asheville Tourists
Обзор
30.05.2025
Rome Braves
Rome Braves
2:5
Asheville Tourists
Asheville Tourists
Обзор
28.05.2025
Rome Braves
Rome Braves
2:6
Asheville Tourists
Asheville Tourists
Обзор
Комментарии к матчу
