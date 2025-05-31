Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Altoona Curve - Портланд Си Догз 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Altoona CurveПортланд Си Догз . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Altoona Curve
Отменен
- : -
31 мая 2025
Портланд Си Догз
Превью матча Altoona Curve — Портланд Си Догз

История последних встреч

Altoona Curve
Altoona Curve
Портланд Си Догз
Altoona Curve
2 побед
2 побед
50%
50%
01.06.2025
Altoona Curve
Altoona Curve
7:5
Портланд Си Догз
Портланд Си Догз
Обзор
01.06.2025
Altoona Curve
Altoona Curve
9:7
Портланд Си Догз
Портланд Си Догз
Обзор
30.05.2025
Altoona Curve
Altoona Curve
6:9
Портланд Си Догз
Портланд Си Догз
Обзор
30.05.2025
Altoona Curve
Altoona Curve
0:3
Портланд Си Догз
Портланд Си Догз
Обзор
Комментарии к матчу
