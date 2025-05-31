Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Great Lakes Loons — Fort Wayne TinCaps . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Great Lakes Loons — Fort Wayne TinCaps

Команда Great Lakes Loons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Fort Wayne TinCaps, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Great Lakes Loons, в том матче победу одержали хозяева.