Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА : Мемфис Редбердс — Дарем Буллс . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Мемфис Редбердс — Дарем Буллс

Команда Мемфис Редбердс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Дарем Буллс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Дарем Буллс, в том матче победу одержали хозяева.