31.05.2025
Смотреть онлайн Райт Стэйт - Вандербилт 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Райт Стэйт — Вандербилт . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
NCAA Baseball
Завершен
3 : 4
31 мая 2025
Превью матча Райт Стэйт — Вандербилт
История последних встреч
Райт Стэйт
Вандербилт
1 победа
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Вандербилт
4:5
Райт Стэйт
Комментарии к матчу