31.05.2025

Смотреть онлайн Райт Стэйт - Вандербилт 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAA Baseball: Райт СтэйтВандербилт . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
NCAA Baseball
Райт Стэйт
Завершен
3 : 4
31 мая 2025
Вандербилт
Смотреть онлайн
Превью матча Райт Стэйт — Вандербилт

История последних встреч

Райт Стэйт
Райт Стэйт
Вандербилт
Райт Стэйт
1 победа
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Вандербилт
Вандербилт
4:5
Райт Стэйт
Райт Стэйт
Обзор
Комментарии к матчу
